Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон поделился эмоциями от завоевания Суперкубка Франции.

"Даже в 40 лет всё ещё можно радоваться победе в Суперкубке. Хочу сказать спасибо "Ювентусу", который позволил мне в этом возрасте оставаться в оптимальных кондициях и продолжать выступать на высоком уровне. Спасибо и ПСЖ, который нашёл нужные аргументы, чтобы убедить меня принять новый вызов. Спасибо моим новым партнёрам за то, что приняли меня с энтузиазмом и уважением, а также за возможность поднять над головой новый трофей" - написал Буффон в своём инстаграме.

Напомним, что Суперкубок Франции достался ПСЖ достаточно легко - парижане разгромили "Монако" со счётом 4:0. | http://soccernews.ru