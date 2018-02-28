Буффон поделился мнением об Алиссоне

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о голкипере "Ромы" Алиссоне.

"Алиссон удивляет только тех, кто раньше не наблюдал его игры. Меня поражает только то, насколько эффективно он справляется с опасными моментами возле своих ворот. Он доверяет своей команде" - приводит слова Буффона Sport360.

В текущем сезоне Алиссон провел 33 матча, из которых в 14 отстоял на ноль.

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