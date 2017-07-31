Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от грядущего сезона.

О планах на сезон голкипера заявил после выступления команды на Международном кубке чемпионов, на котором туринцы одержали две победы и потерпели одно поражение.

"Тур по США получился очень хорошим и важным для нас в плане обретения формы перед стартом сезона. "Ювентусу" в этом году будет очень сложно, потому что многие команды укрепились: "Рома", "Интер", "Милан". "Наполи" сохранил своих звёзд. Однако "Ювентус" верит в свои силы и возможности", - сказал он.

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