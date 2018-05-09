Буффон поделился ожиданиями от матча с "Миланом"

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Буффон поделился ожиданиями от матча с "Миланом"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал предстоящую игру с "Миланом".

"Я довольно рано узнал, что "Ювентус" никогда не являлся фаворитом в матчах с "Миланом". Начиная с 2003 года, когда мы встречались в финале Лиги Чемпионов в Манчестере. За эти годы у нас было четыре финала против "Милана". Два мы проиграли по пенальти, один выиграли в дополнительное время, еще в одном победили в основное.

Это означает, что игры с "россонери" редко заканчиваются через 90 минут, потому что они очень равны. Какими бы техническими качествами не обладали команды, в этих матчах все выравнивается. Этого же я ожидаю и сегодня" - приводит слова Буффона Football Italia.

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