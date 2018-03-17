Буффон поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом"

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал будущее противостояние с мадридским "Реалом" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Иногда мы побеждали, иногда проигрывали. Правда в том, что когда проигрываешь некоторым командам, состоящим из подобных чемпионов, то нет сожалений и разочарований, которые обычно сопровождают поражения. Надеюсь, они испытывают то же самое. Победит более решительная команда" - написал Буффон в своём твиттере.

Напомним, что первый матч между "Ювентусом" и "Реалом" состоится 3 апреля в Турине, а ответный - 10 апреля в Мадриде.

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