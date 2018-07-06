Буффон подписал контракт с ПСЖ

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Буффон подписал контракт с ПСЖ

Бывший вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон подписал контракт с ПСЖ.

"Джанлуиджи Буффон - новый игрок ПСЖ. Это подтверждено. Его контракт рассчитан на два года" - написал в своём твиттере итальянский журналист Фабрицио Романо.

Тем временем, другие источники утверждают, что 40-летний Буффон сегодня успешно прошёл медобследование в Париже, однако его презентация в качестве игрока ПСЖ состоится только в понедельник. 

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