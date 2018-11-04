Буффон подпишет с ПСЖ новый контракт

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Буффон подпишет с ПСЖ новый контракт

Вратарь Джанлуиджи Буффон в следующем сезоне продолжит выступления за ПСЖ.

Как сообщает Sky Sports, с итальянским ветераном будет продлен контракт до лета 2020 года. Нынешнее соглашение рассчитано до конца этого сезона.

В текущем сезоне Буффон провел 7 матчей, из них в трех он сохранил ворота "сухими".

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