Буффон, Погба и еще 8 футболистов, которые возвращались в свои старые клубы

Редакция Soccernews вспоминает 10 игроков, которые возвращались в свои клубы после вояжей в другие коллективы.

Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

Войцех Щесны и Джорджо Кьеллини стали теми, кто в определенной степени выиграл от трансфера итальянского вратаря в "Пари Сен-Жермен". Один отвоевал место в воротах и ​​фирменный свитер с номером 1, другой получил на свои плечи ответственность главного капитана. Когда Буффон вернулся, они оба не могли этого не сделать – предложили Джиджи получить свои привилегии назад. Однако тот поступил, как всегда, очень человечно и просто классно. "Я хочу поблагодарить Войцеху и Джорджо, но я здесь не для того, чтобы что-то у кого-то забирать. Я здесь, чтобы внести свой вклад, как это всегда делал во время моей карьеры", – сказал Буффон. Он выиграл в "Ювентусе", кроме одного – только в Лиге Чемпионов Джанлуиджи несколько раз останавливался в шаге от триумфа, проигрывая финалы.

Тьерри Анри ("Арсенал")

Лучший бомбардир в истории лондонского клуба вернулся лишь на парочку месяцев, когда в атаке "канониров" выпали из игры Жервиньо и Шамах! Это было своеобразное возвращение – аренда с "Нью-Йорк Ред Буллз", куда француз перешел транзитом через "Барселону" (МЛС как раз был период межсезонья). Анри – автор 228-и голов за "пушкарей". Во время своего возвращения он забил "Лидсу" в Кубке Англии и помог "канонирам" пройти дальше. Многие были шокированы возвращением "Анри", но в итоге он и второй раз ушел героем.

Дидье Дрогба ("Челси")

Главное оружие Жозе Моуринью! Дрогба – главный герой финала Лиги чемпионов 2012, где забил Баварии и в основное время, и в серии пенальти. В актива Дрогба 164 гола за "синих". После периода в Китае и Турции ивуариец вернулся в "Челси", где у руля снова стоял Моуринью. Результаты команды были все те же, что и в первый приход Дрогба в "Челси" – много побед и триумф в АПЛ 2015. Однако Дидье не забивал уже столько, как раньше, поэтому был обречен на скорый уход, в его случае в направлении Канады.

Фернандо Торрес ("Атлетико")

В далеком 2001-м "Эль-Ниньо" дебютировал в составе родной команды, которая тогда еще играла в Сегунде, а также забил "Альбасете" уже в своем втором матче. Торрес быстро стал звездой, поведя "Атлетико" обратно в Примеру, где сначала славы в виде титулов не претерпел. Фернандо перебрался в "Ливерпуль", а затем "Челси". Был важной частью успехов сборной Испании на международной арене. Забил в киевском финале Евро 2012 и стал лучшим бомбардиром турнира. Дела Торреса застопорились именно в Лондоне. Испанский бомбардир провел год в аренде за "Милан", а затем вернулся в "Атлетико", где достиг цели в 100 забитых голов. Также сыграл в финале ЛЧ 2016, где уступил Реалу лишь в серии пенальти, и выиграл Лигу Европу в 2018 году.

Кака ("Милан")

Кака был последним обладателем Золотого мяча до эпохи Роналду и Месси. Невероятно, но это было в 2007 году – целых 12 лет назад. Чемпион мира 2002 прославился в "Милане", именно там он был первой скрипкой, а период в "Реал" – из разряда "выбросить и забыть". Травмы и проблемы с Моуринью привели его к камбэку на "Сан-Сиро" в 2013-м. В Милане число его голов и ассистов возросло в разы, но долго в одном из самых больших городов Италии бразилец не продержался, вскоре отправившись в США.

Уэйн Руни ("Эвертон")

Когда в 2004-м английский тинейджер "ирисок" за почти 40 млн евро перешел в "Манчестер Юнайтед", отношения с фанатами "Эвертона" стали значительно более холодными (несмотря на то, что Руни считался надеждой клуба). Однако в 2017-м Руни вернулся, забил 10 голов за сезон, и сердца болельщиков растаяли. "Вся наша семья поддерживает "Эвертон", а мои дети носят футболку этого клуба. Я люблю его и болею за него с детства. Это важная часть моей жизни". В "Манчестер Юнайтед" Уэйн стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола) и выиграл 17 титулов. Зато в родном "Эвертоне" Руни улучшил свои позиции в качестве второго лучшего бомбардира в истории АПЛ (208 мячей), после чего поехал сиять в МЛС.

Андрей Шевченко ("Милан" и "Динамо Киев")

Marca называет легендарного украинского форварда одним из самых убийственных голеадоров Европы начала 21-го века. В Милане Шева выиграл 5 титулов, забил 175 голов и получил Золотой мяч (2004 год, в 1999 и 2000 годах футболист оказался в тройке) Решение перейти в "Челси" в 2006-м стало не самым лучшим! Шевченко не смог адаптироваться к английскому футболу, палки в колеса также вставляли травмы. Пришлось возвращаться в Милан в 2008. Там тоже не пошло так, как в первый раз (всего 2 гола и 4 ассиста), зато смог поиграть вместе с великими – Роналдиньо и Бекхэмом. В сезоне 2009/10 вернулся к еще одному родному порогу – в киевское "Динамо". За время второй эры в Киеве, где начинал свой триумфальный путь еще в 1994-м, Шевченко успел забить 30 голов и отдать 18 ассистов, завершив карьеру после домашнего Евро 2012.

Хуан Рамон Рикельме ("Бока Хуниорс")

Последняя крупная десятка Аргентины! Идол фанатов аргентинского гранда в период с 1996 по 2002 гг. Затем перебрался в "Барселону", но по-настоящему успешным можно считать лишь его период в "Вильярреале" (бронза Примеры, полуфинал ЛЧ). Затем аргентинец вернулся на "Бомбонере", проведя там еще 7 лет до конца карьеры в 2014-м. Рикельме стал 4-кратным чемпионом Аргентины в составе "Бока", выиграв 3 Кубка Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги Чемпионов) и клубный чемпионат мира.

Хоакин ("Бетис")

Испанский вингер ворвался в элитный футбол в 2000 году – путевку в большую жизнь ему дал "Бетис". Хоакин помог севильцам выиграть Кубок Испании в 2005 году, а затем ушел на повышение в "Валенсию", хотя, как сообщалось, на него претендовали куда более статусные команды. Затем были "Малага" а "Фиорентина", но как дома Хоакин чувствовал себя только в "Бетисе", куда и вернулся в 2015-м. Даже в 37 он вполне заслуживает нового контракта, оставаясь капитаном и душой проекта "вердибланкос". Хоакин – как вино: только хорошеет с каждым сезоном.

Поль Погба ("Манчестер Юнайтед")

Сэр Алекс Фергюсон начал понемногу вводить в команду молодого француза, которого считали одним из самых талантливых в мире на своей позиции. Поль дебютировал за МЮ, но в "Ювентусе" заметили талант молодого Погба и предложили ему очень большие перспективы. Француз "купился" и не прогадал, став звездой мирового масштаба именно в Турине. Хавбек помог "старой синьоре" спокойно выиграть 4 титула Серии "А" и пробиться в финал Лиги Чемпионов. В итоге Поль покинул "Юве" за 105 млн евро, чтобы вернуться в Манчестер. На "Олд Траффорд" выиграл Лигу Европы, а со сборной Франции стал Чемпионом Мира 2018 после серебра на домашнем Евро 2016. Теперь 26-летний полузащитник бунтует с требованием снова отпустить его. В этом созыве "Манчестер Юнайтед" Погба, похоже, действительно уже не сможет взять новую высоту. Его соблазняет "Реал", а "Ювентус" грезит другим камбэком, который будет балансировать на грани финансовой стабильности "старой синьоры".

Игорь Малиенко | soccernews.ru