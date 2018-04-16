Буффон получил неожиданное предложение из Южной Америки
"Бока Хуниорс" намерен подписать голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.
По информации Radio Continental, клуб предложит контракт итальянцу летом, если тот станет свободным агентом.
Соглашение будет рассчитано на полгода.
В клубе ожидают, что Буффон поможет команде в матчах плей-офф Кубка Либертадорес.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|32
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|2
|Наполи
|32
|78
|3
|Рома
|32
|61
|4
|Лацио
|32
|61
|5
|Интер Милан
|32
|60
|6
|Милан
|32
|53
|7
|Фиорентина
|32
|51
|8
|Аталанта
|32
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Торино
|32
|46
|11
|Болонья
|32
|38
|12
|Дженоа
|32
|38
|13
|Удинезе
|32
|33
|14
|Кальяри
|32
|32
|15
|Сассуоло
|32
|31
|16
|Кьево
|32
|30
|17
|СПАЛ
|32
|28
|18
|Кротоне
|32
|27
|19
|Хеллас Верона
|32
|25
|20
|Беневенто
|32
|14