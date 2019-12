Буффон помог "Интеру", Гвардиола вновь остановлен, а в Германии творится вакханалия "андердогов": вспоминаем все самое интересное на этих выходных

Симеоне вновь не выиграл у "Барсы". 16-попытка аргентинского коуча переиграть "блаугранас" в Примере провалилась. "Атлетико" выдал интенсивный старт поединка, но ставка на быстрый гол не сработала (овации в адрес тер Штегена). "Барселона" постепенно пришла в себя, выровняла игру, а на последних минутах оформила победу. Разницу сделал, конечно же, лучший игрок современности – Месси обыгрался с Суаресом и не оставил шансов Облаку. Чистый класс… и ничего нового. Лео вернул Барсу на вершину Ла Лиги (у "Реала" столько же очков), а сам Месси после матча уехал в Париж, где ему вручили шестой "Золотой мяч". Победный гол на "Ванда Метрополитано" в цветах Каталонии – идеальный вариант напомнить о своем величии. Ну а "Золотой мяч", конечно, спорный. Впрочем, это уже совсем другая история. Пока важно знать только то, что к Эль-Классико "Барса" и "Реал" подходят ноздря в ноздрю.

Клоппу не нужны xG и PPDA – у него есть ТАА на ВВД. Вирджил ван Дейк отчаянно пытался соответствовать уровню своего конкурента в борьбе за Ballon D'or. Почти удалось! Дубль нидерландца на стандартах принес "Ливерпулю" победу в матче с "Брайтоном". Схема "скаузеров" проста – замечательные подачи Александра-Арнольда. Алиссон, в свою очередь, решил устроить себе отдых и удалился в не самой очевидной ситуации. Что ж, теперь у бразильского голкипера будет время обмыть свои вчерашние награды – "мерсисайдское" дерби он пропустит. 11 очков гандикапа перед "Ман. Сити", можно подумать и о себе, подумал вратарь!

Бывший игрок "Ливерпуля" отнимает очки у Гвардиолы. "Манчестер Сити" после невыразительной игры против "Шахтера" в ЛЧ выдал еще один посредственный матч, подарив ничью "Ньюкасла". Привычная картина: прекрасное выступление Де Брюйне с феноменальным голом, дикое расточительство Жезуса, который не способен компенсировать потерю Агуэро, чрезмерное количество навесов и традиционные проблемы против компактной обороны "сорок" с 5 защитниками. "Горожане" все равно могли получить положительный результат, если бы не пушка экс-игрока "Ливерпуля" Шелви. К слову о бывших "скаузерах" – Брендан Роджерс на этой неделе вырвал победу у "Эвертона" на 4-й компенсированной минуте с помощью VAR. "Лестер" продолжил выигрышную серию в АПЛ до 6 матчей и закрепился на втором месте.

14 место назначения "особенного", два матча, 5 место. Магия Моуринью объясняется плотностью в АПЛ. Пока другие буксовали (Сульшер, привет; Эмери, пока), "Тоттенхэм" одолел двух середняков – на этот раз слег "Борнмут". Португальца уже можно благодарить за возрождение Алли (дубль в субботу) и яркость Сона (два ассиста в ворота "вишен"), но с дифирамбами надо подождать. "Тоттенхэм" взял за правило выключаться, когда дело сделано. 3:0 с "Борнмутом" превратились в 3:2. Не все так радужно, а впереди выезд на "Олд Траффорд". Возвращение Моуринью в "театр мечты" страшно интригует, пусть МЮ и откровенно слабый сейчас.

Медовый месяц "Баварии" и Флика завершен. Первые 4 матча после отставки Ковача мюнхенцы выиграли с общим счетом 16:0, пятая игра – домашнее поражение от "Байера". Флика не критикуют за эту неудачу и падение на 4 место, а наоборот подбадривают комплиментами (в частности, легендарный Юпп Хайнкес, который консультирует Ганси). Это логично: "Бавария" хозяйничала у чужих ворот, но подвела реализация. 3 попадания в каркас, 10 сейвов Градецки. Лукаш стал героем – в первом тайме он потерял одну контактную линзу и 20 минут спасал Леверкузен с одним глазом. Не стоит перехваливать и "Байер", ведь успех на "Альянц-Арене" команда получила совсем не в рамках концепции Петера Боша (тот признавался, что в этом сезоне его ребят никто так не возил), а за счет контратак Бейли и Диаби.

На верху "Боруссия", да не та! А за ней ненавистный клуб! Дортмундская "Боруссия" испортила Юргену Клинсманну возвращения в немецкий футбол – голов Санчо и Азара хватило, чтобы выдержать против "Герты" тайм в меньшинстве после удаления Хуммельса. Впрочем, BVB только пятая в таблице, рядом с "Баварией". А за первое место сражаются Гладбах и Лейпциг. Бриль Эмболо потянул "жеребцов" за собой в поединке с Фрайбургом и оформил дубль + ассист. А Тимо Вернер сделал результат для "быков" голом и ассистом на ворота "Падерборна". У немецкого форварда 18 результативных действий в 13 турах – он самый эффективный игрок чемпионата. Вот только РБ проигрывает одно очко Боруссии (М.)

Буффон услужил "Интеру" Джанлуиджи Буффон впервые за месяц вышел в старте "Ювентуса" и опозорился против "Сассуоло". Сначала Жереми Бога эффектным "парашютиком" просто не заметил знаменитость в воротах, а потом сам Джиджи допустил ужасную ошибку, не сумев справиться с ударом Капуто. Кстати, на другом конце поля звезд Юве останавливал юный голкипер Турати, который еще не родился, когда Буффон уже играл за сборную. Фейлы легенды стоили "Ювентусу" победы и лидерства в Серии "А". На Апеннинах произошла смена власти – на трон поднялся Интер. В "нерадзурри" отличный график ("идут на 102 очка", – напуган Tuttosport), во многом благодаря форме Лукаку и Мартинеса. В этот уикенд дублем выстрелил Лаутаро – у него 12 голов в 12 матчах за последние 2 месяца в клубе.

Рим включил турбо-режим, а Неаполь в состоянии вольного падения. "Лацио" и "Рома" снова синхронно выиграли свои матчи. "Орлы" вообще не имеют других опций, когда в составе грандиозный Чиро. Он не уходит с поля без гола в 9 матчах Серии "А" подряд. Иммобиле – лучший бомбардир в этом сезоне в топ-чемпионатах (17 мячей). С его бомбардирским талантом не справился и "Удинезе" – дубль Чиро, разгром и третье место для "Лацио". Рома идет следом в турнирной таблице после удачного выезда в Верону, где голом отметил возвращение после травмы Мхитарян. Коротко вспомним о кризисе "Наполи": эйфория после ничьи в Ливерпуле быстро выветрилась, еврокубки удаляются, президент не думает уменьшать штрафы, а Карло Анчелотти отменяет выходной для разбора полетов по итогам поражения от "Болоньи". Такая вот Италия!

Ciro Immobile for Lazio this season



⚽⚽



⚽

⚽

❌

⚽

⚽⚽

⚽⚽

⚽

⚽⚽

⚽

⚽

⚽

⚽⚽



17 goals in 14 games pic.twitter.com/PJBpn12Nhn