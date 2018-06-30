Буффон попрощался с "Ювентусом"

Джанлуиджи Буффон написал "Ювентусу" прощальное письмо.

"17 лет в черно-белой футболке подходят к концу. Эти годы были наполнены множеством вещей: друзья, товарищи по команде, слезы, победы, поражения, трофеи, слухи, гнев, разочарование, счастье и многое и другое. Я никогда об этом не забуду. Все это останется в моем сердце навсегда" - написал Буффон в твиттере.

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