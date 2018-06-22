Буффон порекомендовал ПСЖ подписать игрока "Милана"
Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон порекомендовал ПСЖ подписать защитника "Милана" Леонардо Бонуччи.
Так, по сведениям football.fr, 40-летний вратарь посоветовал своему будущему клубу, с которым он в ближайшее время, подпишет контракт, обратить внимание на лидера обороны "россонери" в качестве потенциального кандидата на усиление центра обороны команды.
Напомним, испанский журналист не видит Роналду в ПСЖ. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
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|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
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|Хеллас Верона
|38
|25
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|38
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