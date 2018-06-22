Буффон порекомендовал ПСЖ подписать игрока "Милана"

Теги псжмиланджанлуиджи буффонлеонардо бонуччи

Буффон порекомендовал ПСЖ подписать игрока "Милана"Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон порекомендовал ПСЖ подписать защитника "Милана" Леонардо Бонуччи.

Так, по сведениям football.fr, 40-летний вратарь посоветовал своему будущему клубу, с которым он в ближайшее время, подпишет контракт, обратить внимание на лидера обороны "россонери" в качестве потенциального кандидата на усиление центра обороны команды.

Напомним, испанский журналист не видит Роналду в ПСЖ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов