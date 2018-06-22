Буффон порекомендовал ПСЖ подписать игрока "Милана"

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон порекомендовал ПСЖ подписать защитника "Милана" Леонардо Бонуччи.

Так, по сведениям football.fr, 40-летний вратарь посоветовал своему будущему клубу, с которым он в ближайшее время, подпишет контракт, обратить внимание на лидера обороны "россонери" в качестве потенциального кандидата на усиление центра обороны команды.

Напомним, испанский журналист не видит Роналду в ПСЖ. | soccernews.ru