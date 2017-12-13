Буффон: "Последний ли это сезон в моей карьере? Пока я полезен"

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Буффон: "Последний ли это сезон в моей карьере? Пока я полезен"

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон не исключает вероятности продолжения карьеры.

"Последний ли это сезон в моей карьере? Пока я полезен…. В данный момент именно так я хочу ответить на вопрос о завершении карьеры. Мне оказались огромную поддержку после поражения от Швеции. Я всегда был открыт и честен - люди понимают и ценят это. 

Сможет ли "Ювентус" выиграть требл? Мы всегда настроены на максимум. В прошлом сезоне у нас все шло отлично, но,к сожалению, не смогли выиграть финал Лиги Чемпионов", - приводит слова Буффона Football Italia.

Ранее сообщалось, что 39-летний Буффон может завершить карьеру следующим летом.

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