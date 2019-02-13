Буффон повторил достижение Касильяса и ван дер Сара

В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ в гостях победил "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:0.

Первым номером парижан в этом матче был Джанлуиджи Буффон, который сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Это 50-я сухая игра для итальянского голкипера в самом престижном еврокубковом турнире.

Как сообщает официальный твиттер УЕФА, Буффон стал третьим вратарем в истории, которому покорилась данная отметка. Впереди него только Икер Касильяс (57) и Эдвин ван дер Сар (51).

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