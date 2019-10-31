Буффон повторил исторический рекорд Дель Пьеро
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон принял участие в матче десятого тура Серии А против "Дженоа".
Эта игра стала для 41-летнего футболиста 513-й в составе "старой синьоры" в рамках чемпионата (с учётом выступлений в Серии Б).
Как сообщает Opta, по этому показателю Буффон догнал рекордсмена клуба Алессандро Дель Пьеро.
Легендарный голкипер выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, после чего ушёл в ПСЖ на один сезон, а минувшим летом вернулся в родную команду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|10
|25
|2
|Ювентус
|9
|23
|3
|Аталанта
|10
|21
|4
|Наполи
|10
|18
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Лацио
|9
|15
|7
|Кальяри
|9
|15
|8
|Парма
|10
|13
|9
|Фиорентина
|9
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Торино
|9
|11
|13
|Милан
|9
|10
|14
|Удинезе
|9
|10
|15
|Сассуоло
|8
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4