Буффон повторил исторический рекорд Дель Пьеро

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Буффон повторил исторический рекорд Дель Пьеро

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон принял участие в матче десятого тура Серии А против "Дженоа".

Эта игра стала для 41-летнего футболиста 513-й в составе "старой синьоры" в рамках чемпионата (с учётом выступлений в Серии Б).

Как сообщает Opta, по этому показателю Буффон догнал рекордсмена клуба Алессандро Дель Пьеро.

Легендарный голкипер выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, после чего ушёл в ПСЖ на один сезон, а минувшим летом вернулся в родную команду.

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