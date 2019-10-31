Буффон повторил исторический рекорд Дель Пьеро

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон принял участие в матче десятого тура Серии А против "Дженоа".

Эта игра стала для 41-летнего футболиста 513-й в составе "старой синьоры" в рамках чемпионата (с учётом выступлений в Серии Б).

Как сообщает Opta, по этому показателю Буффон догнал рекордсмена клуба Алессандро Дель Пьеро.

Легендарный голкипер выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, после чего ушёл в ПСЖ на один сезон, а минувшим летом вернулся в родную команду.

Не пропустите: Серхио Рамос повторил рекорд Месси. | http://soccernews.ru