Буффон повторил исторический рекорд Мальдини
Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провёл 647-й матч в Серии А.
Как сообщает Opta, это повторение рекорда турнира по числу игр, который установил экс-защитник "Милана" Паоло Мальдини.
Замыкает тройку лучших по этому показателю бывший форвард "Ромы" Франческо Тотти (619).
Буффон играет в Серии А на протяжении всей карьеры за исключением одного сезона в ПСЖ. Помимо "Ювентуса" он выступал за "Парму".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|17
|42
|2
|Интер Милан
|16
|39
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|16
|32
|5
|Кальяри
|16
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Фиорентина
|16
|17
|14
|Сассуоло
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Удинезе
|16
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9