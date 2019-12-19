Буффон повторил исторический рекорд Мальдини

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провёл 647-й матч в Серии А.

Как сообщает Opta, это повторение рекорда турнира по числу игр, который установил экс-защитник "Милана" Паоло Мальдини.

Замыкает тройку лучших по этому показателю бывший форвард "Ромы" Франческо Тотти (619).

Буффон играет в Серии А на протяжении всей карьеры за исключением одного сезона в ПСЖ. Помимо "Ювентуса" он выступал за "Парму".

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