Буффон поздравил Акинфеева с юбилейным матчем. Россиянин ответил

Фото: инстаграм Игоря Акинфеева/Автор неизвестен

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон поздравил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который провел свой 800-й матч в карьере.

"Поздравляю, Игорь, с достижением очень важной вехи в твоей карьере. Продолжай идти вперед, удачи в будущем", – сказал Буффон в видеообращении.

"Приятный для меня сюрприз от великого. Спасибо за поздравления, Джанлуиджи! Ты настоящая легенда, у тебя за плечами больше 1000 матчей, буду догонять", – написал Акинфеев.

35-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. 6-кратный чемпион России, 6-кратный обладатель Кубка России, 7-кратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА.

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