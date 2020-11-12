Буффон поздравил Роналду: "Ты догнал Пушкаша, теперь ты должен догнать Пеле"

Теги криштиану роналдуювентусджанлуиджи буффон

Буффон поздравил Роналду: "Ты догнал Пушкаша, теперь ты должен догнать Пеле"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поздравил форварда Криштиану Роналду с 746-м голом в официальных матчах.

По этому показателю он сравнялся с Ференцем Пушкашем.

"Великий CR7! Поздравляю с этим невероятным достижением, мой друг. 746 голов - это очень много. Ты догнал Пушкаша, теперь ты должен догнать Пеле", - написал голкипер в твиттере.

Сборная Португалии обыграла команду Андорры (7:0) в товарищеском матче. Футболист отметился голом.

Отметим, что Пеле имеет в активе 767 голов, если учитывать только официальные матчи.

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