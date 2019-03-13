Буффон поздравил "Ювентус" с выходом в 1/4 финала ЛЧ, Аллегри ответил легендарному вратарю

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Буффон поздравил "Ювентус" с выходом в 1/4 финала ЛЧ, Аллегри ответил легендарному вратарю

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон поздравил "Ювентус" с выходом в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что "старая синьора" разгромила "Атлетико" со счётом 3:0 после гостевого поражения 0:2. Хет-трик оформил Криштиану Роналду.

"Поздравляю! Это невероятное и удивительное достижение! Аллегри - великий тренер", - написал Буффон в своём инстаграме.

Главный тренер "Ювентуса" ответил бывшему подопечному на пресс-конференции.

"Благодарим Буффона за поздравления, ведь он писал историю нашего клуба. Мы смотрели игру ПСЖ и расстроились, что там всё так сложилось. Однако мы постараемся попасть в Мадрид и взять его с собой", - сказал Аллегри.

Стоит отметить, что в испанской столице состоится финал текущего розыгрыша ЛЧ. Матч пройдёт на стадионе "Ванда Метрополитано".

Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, трижды доходил до финала Лиги Чемпионов, однако все эти поединки завершались поражениями туринцев.

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