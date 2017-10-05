Буффон представил форму сборной Италии для ЧМ-2018

Сборная Италии в своём инстаграме представила комплект формы, в которой будет играть команда на чемпионате мира 2018 года.

Экипировка сделана немецкой компанией "Puma". Комплект формы представил легендарный итальянский страж ворот Джанлуиджи Буффон.

⚽️ La nuova maglia della #Nazionale ! Info: http://bit.ly/2yL30pY #Azzurri #PUMA #VivoAzzurro Публикация от FIGC Vivo Azzurro - Nazionale (@azzurri) Окт 5 2017 в 12:03 PDT

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