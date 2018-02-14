Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прервал свою семиматчевую "сухую" серию в играх за клуб и сборную Италии, которая насчитывала 694 минуты.

"Распечатать" ворота 40-летнего ветерана удалось лучшему бомбардиру Европы текущего сезона Харри Кейну. В последний же раз до сегодняшнего матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Тоттенхэма" Буффон вынимал мяч из сетки собственных ворот в стыковом матче за право выхода на Чемпионат Мира против команды Швеции в ноябре прошлого года.

Напомним, матч "Ювентуса" и "Тоттенхэма" завершился со счетом 2:2. | soccernews.ru