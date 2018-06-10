Буффон приблизился к переходу в ПСЖ

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон перейдет в ПСЖ, сообщает Сalciomercato.

По сведениям издания, переход голкипера в парижский клуб будет оформлен в ближайшее время. Голкипер подпишет контракт до лета 2020 года с зарплатой в семь миллионов евро за сезон. После завершения карьеры он станет послом Чемпионата Мира-2022 в Катаре.

Напомним, что 40-летний Буффон некоторое время назад покинул "Ювентус" и теперь является свободным агентом.

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