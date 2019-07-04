Буффон приехал в клинику для прохождения обследования перед возвращением в "Ювентус"

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Буффон приехал в клинику для прохождения обследования перед возвращением в "Ювентус"

Вратарь Джанлуиджи Буффон в ближайшее время вернётся в "Ювентус".

Сегодня утром легендарный страж ворот приехал в туринскую клинику для прохождения медицинского обследования.

После данной процедуры 41-летний футболист подпишет со "старой синьорой" однолетний контракт.

Ранее сообщалось, что зарплата Буффона в "Ювентусе" составит 1,5 миллиона евро в год.

Также известно, что голкипер гарантированно сыграет 10 матчей в сезоне. Такое условие прописано в соглашении.

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