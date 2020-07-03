Буффон признался, что собирается окончить школу по завершении карьеры

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Буффон признался, что собирается окончить школу по завершении карьеры

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что намерен закончить школу по завершении футбольной карьеры.

Напомним, футболист бросил школу ради футбола. В 2000 году голкипер едва не попал в тюрьму из-за фальшивого диплома.

"Как только закончу с футболом, у меня будет год творческого отпуска. Посвящу это время себе и своей семье. Также хочу доучиться в школе. Родители 30 лет выносят мне мозг из-за этого", - цитирует Буффона Sky Sport Italia.

29 июня 42-летний футболист продлил контракт с "Ювентусом" до 2021 года. В этом сезоне он провел 7 матчей, пропустив 7 голов.

Не пропустите: "Ювентус" продлил контракты с Буффоном и Кьеллини| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тульский "Арсенал" объявил о трансфере хавбека "Зенита"

Тульский "Арсенал" объявил о трансфере хавбека "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов