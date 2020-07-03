Буффон признался, что собирается окончить школу по завершении карьеры

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что намерен закончить школу по завершении футбольной карьеры.



Напомним, футболист бросил школу ради футбола. В 2000 году голкипер едва не попал в тюрьму из-за фальшивого диплома.



"Как только закончу с футболом, у меня будет год творческого отпуска. Посвящу это время себе и своей семье. Также хочу доучиться в школе. Родители 30 лет выносят мне мозг из-за этого", - цитирует Буффона Sky Sport Italia.



29 июня 42-летний футболист продлил контракт с "Ювентусом" до 2021 года. В этом сезоне он провел 7 матчей, пропустив 7 голов.

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