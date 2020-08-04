Буффон прокомментировал решение Касильяса завершить карьеру

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отреагировал на то, что экс-игрок "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.



"Многие говорят, что конкуренция делает нас лучше, требовательнее к себе. Спасибо, Икер. Без тебя все это было бы менее значимо", - написал футболист в твиттере.

39-летний футболист выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев.

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