Буффон прокомментировал решение Касильяса завершить карьеру

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Буффон прокомментировал решение Касильяса завершить карьеру

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отреагировал на то, что экс-игрок "Реала"  и сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.

"Многие говорят, что конкуренция делает нас лучше, требовательнее к себе. Спасибо, Икер. Без тебя все это было бы менее значимо", - написал футболист в твиттере.

39-летний футболист выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы, а затем перешел в "Порту", за который выступал до февраля 2020 года. Весной 2019 года голкипер перенес инфаркт на тренировке, после чего восстанавливался несколько месяцев.

Не пропустите:  "Реал" выступил с заявлением касательно Касильяса, объявившего о завершении карьеры| http://soccernews.ru
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