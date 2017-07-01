Буффон  прокомментировал ситуацию вокруг Доннаруммы

Теги ювентусджанлуиджи доннаруммаджанлуиджи буффон

Буффон  прокомментировал ситуацию вокруг ДоннаруммыГолкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон высказался касательно продления контракта Джанлуиджи Доннаруммой с "Миланом".

"Ситуация вокруг Доннаруммы? Я не буду советовать, потому что сам всегда совершал ошибки. Это бы только привнесло больше хаоса в эту ситуацию. Мы поговорили с Джиджи около 15 минут, но не могу вам сказать, о чём именно. Понятия не имею, останется ли он в «Милане», я просто скажу ему делать то, что приносит ему счастье", - сказал он.

Напомним, что Доннарумма заявил о желании покинуть клуб этим летом.

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