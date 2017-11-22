Буффон прокомментировал слова Ракитича

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон ответил на слова Ивана Ракитича.

"Дорогой Иван Ракитич, я продолжу играть в футбол на позиции голкипера. Занять твое место в сборной Хорватии и стать хавбеком, пожалуй, было бы не лучшей идеей. Говорю это ради твоего же блага.

А если серьезно, твои слова стали для меня прекрасным подарком. Спасибо тебе. Моя футболка тебя ждет" - приводит слова Буффона Goal.com.

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