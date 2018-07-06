Буффон прокомментировал свой переход в ПСЖ

Новичок ПСЖ Джанлуиджи Буффон прокомментировал свой переход в парижский клуб.

"С огромным чувством радости я присоединился к ПСЖ. Впервые в карьере я покинул свою страну, и только такой амбициозный проект мог вдохновить меня на такое решение. Хочу поблагодарить клуб и его президента за выраженное доверие. Я следил за прогрессом ПСЖ в последние годы и знаю, о чём мечтают клуб и его болельщики. Я намерен привнести в команду всю свою энергию, свой опыт и голод до побед, чтобы помочь ей добиться всех высоких результатов в будущем" - цитирует 40-летнего итальянца официальный сайт клуба.

Напомним, что Буффон достался ПСЖ бесплатно и заключил контракт по схеме "1+1". | http://soccernews.ru