Буффон прокомментировал возможный трансфер Роналду в "Ювентус"

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон высказался о возможном переходе Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус".

"Если Роналду перейдет в "Ювентус", то это будет означать лишь одно, туринский клуб идет в ногу со временем и старается развиваться. Я не буду удивлен, если Роналду станет футболистом "Ювентуса". Для фанатов клуба - это замечательно, поскольку им нужны идолы" - приводит слова Буффона Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" в ближайшее время должен сделать "Реалу" официальное предложение по Роналду.

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