Буффон пропустил 500-й гол в играх за "Ювентус"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон пропустил 500-й гол в играх за туринцев во всех турнирах.

"Юбилейным" стал мяч в матче чемпионата Италии с "Аталантой" (2:2).

Также в этой игре Буффон пропустил 501-й гол.

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