Буффон пропустил восемь раз после девяти последних ударов Роналду по его воротам

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон имеет очень неприятную статистику в своем противостоянии с форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, 40-летний голкипер "старой синьоры" пропустил восемь мячей после девяти последних ударов португальского бомбардира в створ его ворот.

Напомним, Роналду забил Буффону свой самый быстрый гол в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru