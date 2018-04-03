Буффон пропустил восемь раз после девяти последних ударов Роналду по его воротам

Теги реал мадридювентускриштиану роналдуджанлуиджи буффон

Буффон пропустил восемь раз после девяти последних ударов Роналду по его воротамГолкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон имеет очень неприятную статистику в своем противостоянии с форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, 40-летний голкипер "старой синьоры" пропустил восемь мячей после девяти последних ударов португальского бомбардира в створ его ворот.

Напомним, Роналду забил Буффону свой самый быстрый гол в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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