Буффон пропустит матч "Ювенутса" с "Ференцварошем" в ЛЧ
Тренерский штаб "Ювентуса" огласил заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ференцварошем". В список не попал голкипер Джанлуиджи Буффон.
⭐️ ℚ | The 21 Bianconeri selected for #JuveFerencvaros! ⚪️⚫️#JuveUCL #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/YUpwRw3v04— JuventusFC (@juventusfcen) November 24, 2020
По данным Goal.com, футболист пропускает эту встречу из-за мышечной усталости.
Из-за травм также не сыграют защитники Мерих Демирал, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.
Матч "Ювентус" - "Ференцварош" состоится сегодня в Турине. Начало встречи - в 23:00 (мск).
А еще: Главный тренер "Ференцвароша" рассказал об ожиданиях от матча ЛЧ с "Ювентусом"| http://soccernews.ru
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