Буффон пропустит матч "Ювенутса" с "Ференцварошем" в ЛЧ

Тренерский штаб "Ювентуса" огласил заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ференцварошем". В список не попал голкипер Джанлуиджи Буффон.

По данным Goal.com, футболист пропускает эту встречу из-за мышечной усталости.

Из-за травм также не сыграют защитники Мерих Демирал, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

Матч "Ювентус" - "Ференцварош" состоится сегодня в Турине. Начало встречи - в 23:00 (мск).

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