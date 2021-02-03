Буффон провел 1100-й матч в карьере

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Буффон провел 1100-й матч в карьере

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон принял участие в первой игре 1/8 финала Кубка Италии против "Интера" (2:1).

Как сообщает Opta Sports, Буффон провел 1100-й матч в карьере. 43-летний вратарь провел 679 игр за "Ювентус", 220 - за "Парму", 25 - за ПСЖ и 176 - за сборную Италии.

В текущем сезоне Буффон провел всего 8 игр, из них в четырех отстоял на ноль.

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