Буффон провел 300-й сухой матч за "Ювентус"

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Буффон провел 300-й сухой матч за "Ювентус"

"Ювентус" в финале Кубка Италии обыграл "Милан" со счетом 4:0.

Этот матч стал 300-м без пропущенных голов для вратаря туринского клуба Джанлуиджи Буффона.

Стоит отметить, что всего 40-летний Буффон провел за "Ювентус" 655 поединков (46 процентов сухих матчей).

Не пропустите: "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Аллегри. | http://soccernews.ru

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