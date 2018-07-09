Буффон провёл первую тренировку в составе ПСЖ

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Буффон провёл первую тренировку в составе ПСЖ

Новичок ПСЖ Джанлуиджи Буффон провёл первую тренировку в составе парижской команды.

Напомним, что 40-летний Буффон присоединился к ПСЖ 6 июля, заключив контракт с клубом по схеме "1+1".

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