Буффон провёл в Лиге Чемпионов наибольшее количество матчей среди итальянцев

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон принял участие в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".

Эта игра стала для 40-летнего стража ворот 117-й в рамках самого престижного еврокубкового турнира. Как сообщает Opta, данный результат является лучшим среди итальянских футболистов.

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