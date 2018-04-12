Буффон провёл в Лиге Чемпионов наибольшее количество матчей среди итальянцев

Теги джанлуиджи буффонювентусреал мадрид

Буффон провёл в Лиге Чемпионов наибольшее количество матчей среди итальянцев

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон принял участие в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".

Эта игра стала для 40-летнего стража ворот 117-й в рамках самого престижного еврокубкового турнира. Как сообщает Opta, данный результат является лучшим среди итальянских футболистов.

Не пропустите: Роналду извинился перед Буффоном за забитый гол. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов