Буффон провёл в Серии А 640 матчей, это второй результат в истории

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провёл свой последний матч за туринский клуб.

Как сообщает Opta, всего в Серии А 40-летний страж ворот сыграл 640 матчей и это второй результат в истории.

Больше Буффона игр в итальянском элитном дивизионе провёл только экс-защитник "Милана" Паоло Мальдини - 647. | http://soccernews.ru