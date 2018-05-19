Буффон провёл в Серии А 640 матчей, это второй результат в истории

Теги ювентусджанлуиджи буффонпаоло мальдини

Буффон провёл в Серии А 640 матчей, это второй результат в истории

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провёл свой последний матч за туринский клуб.

Как сообщает Opta, всего в Серии А 40-летний страж ворот сыграл 640 матчей и это второй результат в истории.

Больше Буффона игр в итальянском элитном дивизионе провёл только экс-защитник "Милана" Паоло Мальдини - 647. | http://soccernews.ru

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