Буффон проводит 170-й матч за сборную Италии

Теги италияювентусджанлуиджи буффон

Буффон проводит 170-й матч за сборную Италии

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе на матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Испании и Италии.

Эта игра стала для 39-летнего стража ворот 170-й в составе "Скуадры Адзурры". Стоит отметить, что это рекордный показатель для итальянской национальной команды.

Буффон выступает за сборную Италии с 1997 года. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион Европы 2012 года.

Не пропустите: Мората назвал Буффона инопланетянином. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию

Такие разные цели: Беларусь принимает Швецию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 2 6
2 Интер Милан 2 6
3 Наполи 2 6
4 Милан 2 6
5 Сампдория 2 6
6 Торино 2 4
7 СПАЛ 2 4
8 Лацио 2 4
9 Болонья 2 4
10 Кьево 2 3
11 Рома 2 3
12 Дженоа 2 1
13 Хеллас Верона 2 1
14 Кротоне 2 1
15 Сассуоло 2 1
16 Удинезе 2 0
17 Беневенто 2 0
18 Аталанта 2 0
19 Кальяри 2 0
20 Фиорентина 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов