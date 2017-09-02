Буффон проводит 170-й матч за сборную Италии

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе на матч квалификации ЧМ-2018 между сборными Испании и Италии.

Эта игра стала для 39-летнего стража ворот 170-й в составе "Скуадры Адзурры". Стоит отметить, что это рекордный показатель для итальянской национальной команды.

Буффон выступает за сборную Италии с 1997 года. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион Европы 2012 года.

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