Буффон рад возможности поиграть перед завершением карьеры с Роналду
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признался, что для него большая честь стать одноклубником португальского форварда Криштиану Роналду.
"Мне удалось поиграть с Неймаром и Мбаппе в ПСЖ, а теперь моим партнёром по команде будет Роналду. Это великолепный подарок под конец карьеры", - приводит слова Буффона Goal.com.
Напомним, что 41-летний голкипер заключил со "старой синьорой" однолетний контракт.
Ранее Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, а Роналду пришёл в туринскую команду как раз прошлым летом, когда итальянец ушёл в ПСЖ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17