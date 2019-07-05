Буффон рад возможности поиграть перед завершением карьеры с Роналду

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон признался, что для него большая честь стать одноклубником португальского форварда Криштиану Роналду.

"Мне удалось поиграть с Неймаром и Мбаппе в ПСЖ, а теперь моим партнёром по команде будет Роналду. Это великолепный подарок под конец карьеры", - приводит слова Буффона Goal.com.

Напомним, что 41-летний голкипер заключил со "старой синьорой" однолетний контракт.

Ранее Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, а Роналду пришёл в туринскую команду как раз прошлым летом, когда итальянец ушёл в ПСЖ.

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