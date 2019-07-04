Буффон ради перехода в "Ювентус" отказал многим клубам АПЛ
Сильвано Мартина, представляющий интересы Джанлуиджи Буффона, прокомментировал его возвращение в "Ювентус".
"У Буффона на руках было много предложений от топ-клубов, особенно из АПЛ. Но я не стану называть конкретные клубы, так как это не мой стиль работы.
Буффон всегда выбирал сердцем, а не кошельком. Он очень любит "Ювентус", а Турин - это его дом, где находиться его семья", - цитирует агента Daily Mail.
Напомним, что Буффон уже защищал цвета "Ювентуса" с 2001 по 2018 год. В прошедшем сезоне он выступал за ПСЖ.
Читайте также: Буффон высказался о возвращении в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17