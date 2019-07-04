Буффон ради перехода в "Ювентус" отказал многим клубам АПЛ

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Буффон ради перехода в "Ювентус" отказал многим клубам АПЛ

Сильвано Мартина, представляющий интересы Джанлуиджи Буффона, прокомментировал его возвращение в "Ювентус".

"У Буффона на руках было много предложений от топ-клубов, особенно из АПЛ. Но я не стану называть конкретные клубы, так как это не мой стиль работы.

Буффон всегда выбирал сердцем, а не кошельком. Он очень любит "Ювентус", а Турин - это его дом, где находиться его семья", - цитирует агента Daily Mail.

Напомним, что Буффон уже защищал цвета "Ювентуса" с 2001 по 2018 год. В прошедшем сезоне он выступал за ПСЖ.

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