Буффон рассказал, чем он обязан Роналду

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Буффон рассказал, чем он обязан Роналду

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон признался, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вдохновляет его.

"Я благодарен Роналду. Его подход к делу заставляет меня двигаться дальше. Целеустремленность и жажда побед Роналду придают мне вдохновения" - приводит слова Буффона Le 10 Sport.

Напомним, что Буффон покинул "Ювентус" в летнее трансферное окно, именно тогда клуб и приобрел Роналду.

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