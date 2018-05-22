Буффон рассказал, когда примет решение о своём будущем

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Буффон рассказал, когда примет решение о своём будущем

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, когда примет решение о своём будущем.

"Мне нужна неделя, чтобы всё спокойно обдумать. Это непросто, ведь в сорок лет сложно принимать такие решения" - цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, что главным претендентом на легендарного голкипера считается ПСЖ. 

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