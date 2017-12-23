Буффон рассказал, о чём будет жалеть всю жизнь

Теги ювентусджанлуиджи буффониталия

Буффон рассказал, о чём будет жалеть всю жизнь

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, о чём будет жалеть всю жизнь.

"О непопадании на ЧМ-2018 я буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Мы забрали у детей эту радость, то учащённое сердцебиение, с которым ты смотришь, как твоя команда выступает на таком турнире" - цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" не попала на мундиаль впервые с 1958 года.

Не пропустите: Буффон не поможет "Ювентусу" в матче с "Ромой". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов