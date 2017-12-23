Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, о чём будет жалеть всю жизнь.

"О непопадании на ЧМ-2018 я буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Мы забрали у детей эту радость, то учащённое сердцебиение, с которым ты смотришь, как твоя команда выступает на таком турнире" - цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" не попала на мундиаль впервые с 1958 года.

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