Буффон рассказал о негативном влиянии Роналду на "Ювентус"
Фото твиттер Джанлуиджи Буффона
Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон порассуждал о том, как на "Ювентус" повлиял трансфер нападающего Криштиану Роналду в 2018 году.
Напомним, что итальянец и португалец до прошлого лета вместе выступали за "старую синьору".
"У "Ювентуса" был шанс выиграть Лигу Чемпионов в первый год после приезда Роналду. Вернувшись из ПСЖ, я работал с Криштиану в течение двух лет. Мы хорошо ладили, но думаю, что команда потеряла коллективную ДНК.
"Ювентус" вышел в финал ЛЧ-2017, потому что у нас была опытная команда, которая была единым целым, и конкуренция за место в составе была очень сильной. Мы утратили это из-за Роналду", - приводит слова Буффона TUDN.com.
Роналду защищал цвета "Ювентуса" с 2018 по 2021 год, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста. В конце августа он вернулся в "Манчестер Юнайтед".
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|Команда
|М
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|2
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|26
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17