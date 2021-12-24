Буффон рассказал о негативном влиянии Роналду на "Ювентус"

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Буффон рассказал о негативном влиянии Роналду на "Ювентус"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон порассуждал о том, как на "Ювентус" повлиял трансфер нападающего Криштиану Роналду в 2018 году.

Напомним, что итальянец и португалец до прошлого лета вместе выступали за "старую синьору".

"У "Ювентуса" был шанс выиграть Лигу Чемпионов в первый год после приезда Роналду. Вернувшись из ПСЖ, я работал с Криштиану в течение двух лет. Мы хорошо ладили, но думаю, что команда потеряла коллективную ДНК.

"Ювентус" вышел в финал ЛЧ-2017, потому что у нас была опытная команда, которая была единым целым, и конкуренция за место в составе была очень сильной. Мы утратили это из-за Роналду", - приводит слова Буффона TUDN.com.

Роналду защищал цвета "Ювентуса" с 2018 по 2021 год, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста. В конце августа он вернулся в "Манчестер Юнайтед".

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