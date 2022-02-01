Буффон рассказал о несостоявшемся переходе в "Шахтёр"

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Буффон рассказал о несостоявшемся переходе в "Шахтёр"

Фото твиттер Джанлуиджи Буффона

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон признался, что несколько лет назад мог оказаться в "Шахтёре".

"Единственной командой с постсоветского пространства, с которой я разговаривал напрямую, был донецкий "Шахтёр" в 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу поговорили.  Это был опыт, который мне казался привлекательным. Против "Шахтёра" я играл с "Ювентусом". Это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге Чемпионов. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков.

Они играют в Лиге Чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, вероятно, в лучшей команде я уже играл, наверное, год. В "Юве". В 2005 году, это была наша сильнейшая команда. Но мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что если я туда попаду, мы сможем немалого добиться", - сказал Буффон.

В текущем сезоне 44-летний итальянец сыграл за "Парму" 19 матчей, в которых пропустил 21 гол.

Не пропустите: Буффон может уйти из "Пармы" в зарубежный клуб. | http://soccernews.ru
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