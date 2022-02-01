Буффон рассказал о несостоявшемся переходе в "Шахтёр"
Фото твиттер Джанлуиджи Буффона
Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон признался, что несколько лет назад мог оказаться в "Шахтёре".
"Единственной командой с постсоветского пространства, с которой я разговаривал напрямую, был донецкий "Шахтёр" в 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу поговорили. Это был опыт, который мне казался привлекательным. Против "Шахтёра" я играл с "Ювентусом". Это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге Чемпионов. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков.
Они играют в Лиге Чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, вероятно, в лучшей команде я уже играл, наверное, год. В "Юве". В 2005 году, это была наша сильнейшая команда. Но мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что если я туда попаду, мы сможем немалого добиться", - сказал Буффон.
В текущем сезоне 44-летний итальянец сыграл за "Парму" 19 матчей, в которых пропустил 21 гол.
Не пропустите: Буффон может уйти из "Пармы" в зарубежный клуб. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ньюкасл" потратил больше всех на зимние трансферы, "Зенит" - в топ-10
-
СМИ узнали финансовые детали перехода Мартинса из "Янг Бойз" в "Спартак"
-
"Ювентус" совершил самый дорогой трансфер зимы, "Барселона" и "Ливерпуль" - в топ-3
-
Умер экс-владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини
-
Шатов официально возобновил карьеру, заключив контракт с "Уралом"
Лента новостей
-
Стала известна зарплата Юри Алберто в "Зените"
-
Дортмундская "Боруссия" попытается переманить защитника "Баварии"
-
Круговой сравнил тренировочный процесс у Семака и Карпина
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с основным защитником
-
"Ньюкасл" потратил больше всех на зимние трансферы, "Зенит" - в топ-10
-
Буффон рассказал о несостоявшемся переходе в "Шахтёр"
-
39-летний Джермейн Дефо продолжит карьеру в 3-м английском дивизионе
-
СМИ узнали финансовые детали перехода Мартинса из "Янг Бойз" в "Спартак"
-
Хави попросит руководство "Барселоны" не отстранять Дембеле от команды
-
Почеттино прокомментировал вылет ПСЖ из Кубка Франции
-
"Ювентус" совершил самый дорогой трансфер зимы, "Барселона" и "Ливерпуль" - в топ-3
-
Роберто Карлос сыграет в Пивной лиге Англии
-
Круговой отреагировал на слухи о желании покинуть "Зенит"
-
Умер экс-владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини
-
Джордан Ларссон сравнил Виторию и Ваноли
-
"Ливерпуль" не успел оформить трансфер хавбека "Фулхэма"
-
ПСЖ не сыграет в финале Кубка Франции впервые за 8 лет
-
Шатов официально возобновил карьеру, заключив контракт с "Уралом"
-
"Ньюкасл" приобрел защитника "Брайтона"
-
Ордец сделал прогноз на возможный матч Россия - Украина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17