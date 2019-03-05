Буффон рассказал о несостоявшихся переходах в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити"

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Буффон рассказал о несостоявшихся переходах в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити"

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон признался, что в своё время у него были предложения от обоих манчестерских грандов.

"Ещё в юности, когда я играл за "Парму", сэр Алекс Фергюсон следил за мной в течение двух или трёх лет и отправлял скаутов, чтобы наблюдать за моей игрой. Но в то время я не хотел уходить из "Пармы". Позже у меня было очень серьёзное предложение от "Манчестер Сити", когда они только начали строить команду и становились важным европейским клубом. Они хотели, чтобы я стал их первым трансфером, но я остался в "Ювентусе", - приводит слова легендарного итальянца Goal.com.

Напомним, что 41-летний Буффон в 2001 году перешёл из "Пармы" в "Ювентус", которому отдал 17 лет карьеры, а прошлым летом он перебрался в ПСЖ на правах свободного агента, заключив контракт по схеме "1+1".

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