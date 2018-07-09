Буффон рассказал о своем отношении к Лиге Чемпионов
Новичок ПСЖ Джанлуиджи Буффон прокомментировал предстоящие выступления в Лиге Чемпионов в составе нового клуба.
"Я не одержим Лигой Чемпионов. Думаю, я могу помочь ПСЖ прибавить в игровом плане, а потом уже мы сможем замахнуться на более высокие задачи. ПСЖ привлек меня талантливой командой, но этого недостаточно для скачка.
Чтобы набраться опыта, нужно время. Думаю, клуб выходит на уровень, который будет важно сохранить в течение нескольких сезонов" - приводит слова Буффона Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26