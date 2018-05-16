Буффон рассказал о своих планах на будущее

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Буффон рассказал о своих планах на будущееГолкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, для которого текущий сезон станет последним в карьере, рассказал о своих планах на будущее.

"Что я буду делать в будущем? Я бы хотел пойти учиться, пройти курсы обучения, чтобы получить образование менеджера, спортивного директора и тренера, а уже потом я сделаю свой выбор и пойду выбранным путем", - приводит слова 40-летнего вратаря "старой синьоры" The Players Tribune.

Напомним, "Ювентус" уже согласовал контракт с преемником Буффона. | soccernews.ru

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