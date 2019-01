Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон рассказал о времени, когда он перешел в "Ювентус". Об этом сообщает Four Four Two.

"Сейчас такое время, когда суммы, затрачиваемые на покупку новых игроков достигают невероятных размеров.

Когда меня покупал "Ювентус", все критики заявляли: "Столько денег за голкипера платить нельзя!". Я играл за туринцев 17 лет. Думаю, в случае со мной "Ювенту"» провернул одну из самых удачных сделок в своей истории", - сказал Буффон.

Игрок перешел в "Ювентус" из "Пармы" в 2001 году за 52,8 миллиона евро. За все время в "Юве" Буффон провел 656 матчей, в 311 из них отстояв на ноль, и выиграл с клубом 19 трофеев.

