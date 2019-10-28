Буффон рассказал, почему он вернулся в "Ювентус" из ПСЖ



Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, почему он перешел в ПСЖ, а затем решил вернуться в туринский клуб.

"Я не мог отказаться от предложения ПСЖ. Оно было интересным в экономическом и спортивном плане. Когда 40-летнему футболисту, который почти решил завершить карьеру, поступает предложение от такого клуба, то это вызывает гордость. Я не могу сказать ПСЖ "нет". Мне хотелось попробовать что-то новое. Я хотел покинуть зону комфорта, чтобы получить новый интересный опыт.

Что касается возвращения, то как-то я подумал: "Что я делаю здесь в 41 год, совершенно один? А моя семья находится в Италии". Поэтому я не думал дважды, когда получил предложение от "Ювентуса", - приводит слова Буффона RMC Sport.

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